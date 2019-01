James de Castelo de Paiva carrega exportações de tendas no tejadilho

A Capaventure, que detém a marca própria James Baroud, está a investir no reforço da capacidade produtiva da sua fábrica em Castelo de Paiva para 22 tendas por dia.

Em abril passado, o diário norte-americano The Wall Street Journal (WSJ) publicou um trabalho intitulado "O lugar mais fácil para acampar? No topo do seu carro", onde destaca as tendas de tejadilho James Baroud, marca própria da portuguesa Capaventure, que são fabricadas em Castelo de Paiva.

Dando conta que a venda deste tipo de tendas tinha aumentado cinco vezes no último ano nos Estados Unidos, o WSJ citava um responsável da Capaventure, António Martins, que enfatizou o crescimento da popularidade da James Baroud no mercado norte-americano e na Europa, onde os motoristas alemães se tornaram a maior base de clientes da marca.

Contactado pelo Negócios, António Martins não quis prestar declarações sobre a Capaventure, remetendo a missão para "o proprietário da empresa, Mário Martins", que não foi possível contactar.

Após ter fechado o exercício de 2015 com uma faturação de 1,65 milhões de euros e um efetivo de 30 trabalhadores, a Capaventure investiu, nos últimos três anos, perto de um milhão de euros no reforço da sua capacidade produtiva, em ações de promoção internacionais e na qualificação dos seus recursos humanos.

Em 2017, passou a produção para uma nave industrial de cerca de dois mil metros quadrados, com capacidade para produzir cerca de 15 tendas por dia.

Exportadora de 98% da produção, para uma dezena de mercados internacionais, está agora a fazer um novo investimento no reforço da sua capacidade industrial, para 22 tendas por dia, o que implicará a criação de mais seis postos de trabalho.

A este projeto de investimento, no valor de 148 mil euros, foi atribuído um apoio público de 74 mil euros, no quadro do SI2E - Sistema de Apoio ao Empreendorismo e Emprego, do Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020, que é gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).

O projeto da Capaventure é um dos 28 de micro e pequenas empresas de Castelo de Paiva que serão nesta tarde de sexta-feira, 18 de janeiro, contratualizados numa cerimónia que terá lugar no edifício da Câmara de Castelo de Paiva.

Em causa está o financiamento de mais de 2,5 milhões de euros a estas 28 micro e pequenas empresas deste concelho, representativas de diferentes setores como o turismo e as indústrias da metalomecânica e automóvel, assegurando a criação de 75 postos de trabalho.

"O apoio do Norte 2020 surgiu no contexto dos prejuízos causados pelo incêndio que atingiu o município em outubro de 2017 e dirige-se não só contratação de recursos humanos como à aquisição de máquinas e equipamentos, renovação da componente informática, gestão de marcas e planos de marketing ou a pequenas obras de remodelação", explica a CCDRN.