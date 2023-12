20% dos contratos rondam os preços anormalmente baixos

O regulador do setor da construção diz, no relatório da contratação pública de 2022, que no atual contexto económico e orçamental os concorrentes estão a prejudicar as margens de lucro para manterem a atividade e as entidades adjudicantes a “esmagar” os preços base dos procedimentos.

20% dos contratos rondam os preços anormalmente baixos









