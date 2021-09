CP abre guerra entre ministros

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, garante que se a solução estivesse nas suas mãos as dificuldades financeiras da CP já não existiriam. “Se dependesse de mim o problema estava resolvido”, afirmou , citado pela Lusa, à margem de uma cerimónia pública em Almada. Está aberta a guerra com as Finanças em vésperas da entrega do Orçamento do Estado.





