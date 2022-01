Seis candidatos na luta pela reconversão da central do Pego

O concurso público para a atribuição do ponto de ligação à rede da central do Pego fechou com seis candidaturas. Projetos da EDP Renováveis, GreenVolt, Endesa, Tejo Energia, Bondalti e Voltalia vão agora ser avaliados pelo júri.

