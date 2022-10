Vários bancos com aplicações e sites de acesso às contas em baixo

Os serviços de "homebanking" de vários bancos estão indisponíveis esta manhã, incluindo os da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Santander, Novo Banco e Montepio. O BCP e o Bankinter não detetaram dificuldades.O problema acontece no dia em que o Estado começa a transferir para as contas bancárias dos contribuintes o apoio de 125 euros para fazer face à subida de preços. São 500 mil transferências, mas nenhuma instituição financeira quer comentar as possíveis causas da indisponibilidade dos sites e "apps".Os bancos contactados pelo Negócios dizem estar a trabalhar para resolver o problema e identificar a sua origem, recusando comentar hipóteses.Fonte oficial do Novo Banco diz ao Negócios que o acesso à app este indisponível, garantindo que está a trabalhar para repor a normalidade.Os clientes do Santander também estiveram impedidos de aceder à "app". O banco diz que está a "registar alguns problemas técnicos na 'app' e no netbanco do Santander Portugal, o que tem afetado o seu funcionamento, com algumas intermitências". O Totta garante que está a "procurar resolver a situação o mais rapidamente possível" e promete "avisar imediatamente assim que os problemas estejam resolvidos".Fonte oficial da CGD confirma ao Negócios que o sistema está temporariamente indisponível e que as equipas informáticas estão a trabalhar para resolver o problema.O acesso à app do Montepio também está impossibilitado. O banco não comenta.O BCP e o Bankinter não detetaram problemas.