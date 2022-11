SIBS “ativamente à procura” de aquisições no estrangeiro

A SIBS está a pesquisar o mercado para avaliar compras de empresas com o objetivo de fazer crescer o negócio no estrangeiro. Num encontro com jornalistas, a CEO afirmou que a gestora da rede multibanco e da app MB Way está “à procura de oportunidades que tenham um bom ‘fit’ com o nosso ADN em mercados onde possamos acrescentar valor”. “Estamos à procura ativamente”, afirmou.





