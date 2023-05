Lucros da Glintt sobem 3,5% no primeiro trimestre para 922 mil euros

A Glintt fechou o primeiro trimestre com um resultado líquido de 922 mil euros, uma subida de 3,5% face ao trimestre homólogo de 2022, justificada pela melhoria na margem operacional, foi hoje comunicado ao mercado."Nos primeiros três meses de 2023, os resultados líquidos da Glintt ascenderam a 922 mil euros, representando um crescimento de 3,5% face a igual período de 2022. Para este resultado, contribuiu essencialmente a melhoria na margem operacional", refere a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O volume de negócios consolidado da empresa ascendeu nos primeiros três meses deste ano a 30,5 milhões de euros, aumentando 9,4% por comparação com os 27,6 milhões de euros registados no mesmo trimestre do ano passado.Na composição do volume de negócios destacaram-se a componente das vendas, que registou uma variação homóloga de 13,5%, para a qual contribuíram tanto o mercado nacional como internacional, com um incremento na instalação de robots e venda de equipamentos hospitalares e de infraestruturas.A informação divulgada hoje indica ainda que o mercado nacional registou um crescimento de 7%, metade da expansão observada no mercado internacional.Até março, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da tecnológica foi de 4,8 milhões de euros, registando um aumento de 8,9% (0,4 milhões de euros) face aos primeiros três meses de 2022, sendo esta subida resultado do aumento do volume de negócios e da melhoria da margem bruta.Citado num comunicado, o presidente executivo (CEO) da Glintt, Luís Cocco, refere que, com base na informação disponível, "é expectável" que em 2023 empresa "consiga manter um crescimento sustentado no que respeita ao volume de negócios, ao EBITDA e ao resultado líquido".A Glintt - Global Intelligent Technologies é uma multinacional na área da consultoria e serviços tecnológicos, cotada na Euronext, contando com as suas soluções em mais de 430 hospitais, 600 clínicas e 14.000 farmácias.