Corrida ao lítio português faz engordar investimentos

A corrida ao lítio em Portugal está cada vez mais renhida. O potencial é grande e o Governo já recebeu intenções de investimento em toda a cadeia de valor na ordem dos 9.000 milhões de euros. Nos próximos meses, o Executivo lançará um concurso internacional para permitir que mais empresas avaliem a extração de lítio em seis novas áreas.



Para já, na "pole position" para começar a extrair do solo esta matéria-prima crítica - crucial para a produção de baterias elétricas - estão duas empresas. Uma é portuguesa e a outra britânica: a Lusorecursos, com a mina do Romano, em Montalegre, e a Savannah Resources, com a mina do Barroso, em Boticas, respetivamente. Ambas estão de olho no "ouro branco" e dispostas a investir em força.



Com um orçamento inicial de 110 milhões de euros para a fase inicial do projeto (40 milhões já gastos entre 2017 e 2022), a Savannah mais do que duplicou entretanto este valor e fala agora num investimento superior a 260 milhões só para as infraestruturas e construção da mina a céu aberto. A decisão final de investimento será tomada em 2025. De acordo com a empresa, esta aposta poderá ser "reembolsada" em apenas um ano e meio, tendo em conta receitas totais esperadas de 3,9 mil milhões de euros (a uma média de quase 300 milhões por ano) e um "cash flow" de 1,6 mil milhões durante os 14 anos de vida do projeto. Em "royalties" e impostos serão gastos mais de 860 milhões. Por seu lado, a Lusorecursos, prevê um investimento inicial de 650 milhões de euros, a que se somam custos operacionais de cerca de 200 milhões por ano. Quanto a receitas, pode chegar a 500 milhões de euros por ano.



Confirmando o enorme "apetite" pelos milhões do lítio, há um terceiro "player" a rondar: trata-se da luso-americana Aethel Mining, do empresário Ricardo Santos Silva, que na semana passada esteve em Boticas para manifestar o seu interesse em comprar o projeto da mina do Barroso, da Savannah, como confirmou ao Negócios o presidente da câmara, Fernando Queiroga. Questionada anteriormente sobre o negócio, só depois de tornados públicos estes desenvolvimentos a Savannah veio dizer que "não se encontra atualmente num processo de venda do projeto de lítio do Barroso, nem da empresa". Ao Negócios, a empresa mineira disse estar em curso o "processo de seleção" para identificar uma lista restrita de potenciais parceiros estratégicos, que possam "ajudar a financiar as despesas do projeto". A empresa fala de "conversas com uma grande variedade de grupos" económicos e promete novidades para o final de 2023.



Já com uma Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, desde maio, e agora com um novo CEO no leme - o português Emanuel Proença, vindo da Prio -, a Savannah está numa "nova fase" do licenciamento ambiental, que espera que esteja concluído no segundo semestre de 2024, disse fonte da empresa ao Negócios. "O objetivo é iniciar em 2026 a produção de cerca de 200 mil quilotoneladas de concentrado de espodumena por ano, contendo lítio suficiente para meio milhão de baterias de veículos elétricos", acrescentou. No total, a Savannah espera produzir 1,5 milhões de toneladas de lítio em Boticas. Numa apresentação recente, a empresa garante que já reuniu o interesse de refinadores, fabricantes de bateria, entre outros. "O projeto de lítio do Barroso pode fornecer mais de 5% da procura de lítio estimada para 2030 na UE", frisou fonte oficial.



Também com luz verde da APA, dada este mês, o projeto da Lusorecursos em Montalegre inclui a primeira refinaria de lítio em Portugal e a segunda na Europa). As obras terão início em 2025 e vão durar dois anos, estando a entrada em exploração prevista para 2027. Ao Negócios, o CEO da Lusorecursos, Ricardo Pinheiro garantiu que todo o lítio que será produzido já tem comprador. A empresa prevê retirar da mina subterrânea 1,5 milhões de toneladas de minério por ano que, depois de refinado, dará origem a 18 mil toneladas de hidróxido de lítio. A empresa já tem na calha "três potenciais clientes europeus", com os quais está a negociar. "Independentemente dos clientes, já temos o lítio todo vendido à partida", diz o CEO. E remata: "O preço do lítio nos mercados mundiais é o que justifica a implementação deste projeto".





Zonas de exploração e prospeção



Os dois projetos com luz verde ambiental ficam em Boticas e Montalegre, no distrito de Vila Real. Já as seis novas áreas que entrarão no concurso do Governo (a cinzento escuro) espalham-se pelo norte e centro do país.