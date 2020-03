3 temas a que estar atento nos resultados da Mota-Engil

As geografias do negócio

A Mota-Engil já anunciou ter obtido um volume de negócios de 2,8 mil milhões de euros em 2019 e que a carteira de encomendas ficou "acima do guidance" nos 5,4 mil milhões de euros. Com a sua atividade em três mercados – Europa, África e América Latina, os resultados do grupo liderado por Gonçalo Moura Martins revelarão por que países vai passar o futuro da construtora, com o detalhe da sua atividade por geografia. Há um ano a Mota-Engil dizia ter para 2019 uma perspetiva positiva do mercado doméstico, com o impulso de projetos como a expansão do aeroporto de Lisboa, das redes de metros e os novos hospitais, que, no entanto, pouco avançaram.





O dividendo