Mota-Engil aumenta lucros para 27 milhões à boleia da Europa e África do Sul

A Mota-Engil fechou 2019 com um lucro líquido de 27 milhões de euros, o que compara de forma favorável com os 24 milhões de euros alcançados no ano anterior, de acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira, na CMVM.

A melhoria dos resultados ficou a dever-se à evolução positiva conseguida em quase todas as geografias, de acordo com as contas da construtora. No total, o volume de negócios cresceu 2% para 2.848 milhões de euros no total do ano.As receitas cresceram 2% na Europa e 11% em África. Já a América Latina contrariou esta tendência, recuando 11% para 950 milhões de euros. Isto num período em que, segundo a empresa, a "execução de projetos noBrasil e no Peru apresentou subida de dois dígitos".