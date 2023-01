3M vai despedir 2.500 trabalhadores em todo o mundo

Nos últimos três meses de 2022, a faturação da 3M caiu 6,2%, para 8.079 milhões de dólares (cerca de 7.435 milhões de euros) e, no conjunto do ano, reduziu-se em 3,2%, para 34.229 milhões de dólares (31,5 mil milhões de euros).

A gigante norte-americana 3M, fabricante dos famosos post-it e uma grande diversidade de produtos industriais, vai reduzir o seu quadro de pessoal em 2.500 trabalhadores a nível global.A decisão surge num momento em que a empresa se confronta com uma redução no volume de produção, face a um menor consumo e às fracas expectativas em relação ao presente ano."Antecipamos que os desafios macroeconómicos vão persistir em 2023", reconheceu o CEO da empresa norte-americana, Mike Roman. "O nosso objetivo é executar as ações que iniciámos em 2022 e oferecer o melhor desempenho aos clientes e acionistas. Com base no que vemos nos nossos mercados finais, reduziremos aproximadamente 2.500 funções na área do fabrico global, uma decisão necessária para alinhar com volumes de produção ajustados", acrescentou o executivo num comunicado citado pela imprensa internacional.Atualmente, a 3M conta com um total de 95.000 trabalhadores a nível mundial, sendo que 50 mil estão mais ligados à área da produção industrial.Os custos relacionados com o processo de reestruturação, adiantou também a empresa, deverão ascender a um montante entre os 75 milhões (69 milhões de euros) e 100 milhões de dólares (92 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano.