Abutre desiste de comprar Victoria’s Secret

A "private equity" Sycamore Partners, considerada um "abutre", já não vai adquirir uma participação maioritária na marca de lingerie Victoria’s Secret.

O acordo anunciado em fevereiro entre a Sycamore e a L Brands, detentora da famosa marca de lingerie, para a compra de 55% da Victoria’s Secret por cerca de 525 milhões de dólares (cerca de 480 milhões de euros ao câmbio atual) foi cancelado por mútuo acordo esta segunda-feira.



Segundo o The New York Times, a Sycamore tentou cancelar o negócio por discordar das medidas tomadas pela marca de lingerie em resposta à pandemia da covid-19.





A Victoria’s Secret foi forçada a fechar as lojas e colocar em lay-off os seus empregados. A Sycamore tentou primeiro renegociar a compra e, posteriormente, interpôs uma ação judicial alegando que a L Brands tinha violado os termos do acordo. A L Brands apresentou uma ação contra a "private equity" considerando que o processo era "inválido".



Num comunicado divulgado segunda-feira, Sarah Nash, directora da L Brands e futura presidente do conselho de administração, referiu que a decisão de dar o acordo por terminado se deveu "a um ambiente extremamente desafiador".



"A nossa administração acredita que é no melhor interesse da empresa, accionistas e associados focar os nossos esforços por completo em navegar este ambiente e enfrentar os desafios, posicionando as nossas marcas para alcançar o sucesso e não entrar num litígio caro e que distrai para forçar uma parceria com a Sycamore", acrescentou.



O acordo para terminar o litígio foi alcançado sem que qualquer das partes tenha de pagar indemnizações.