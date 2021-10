Ações da Asos afundam 15% com profit warning e saída de CEO

A retalhista britânica de comércio eletrónico Asos aumentou as vendas e os lucros antes de impostos no ano fiscal terminado a 31 de agosto, de acordo com os resultados apresentados esta segunda-feira. Apesar disso, as ações estão a afundar devido ao anúncio da saída do CEO e ao anúncio de que a empresa antecipa um recuo nos lucros do próximo ano.



A retalhista alertou os investidores para o impacto do regresso gradual dos consumidores às compras em lojas físicas, situação que deverá continuar ao longo do próximo ano e penalizar as contas. Em reação, as ações da retalhista britânica estão a cair quase 15% ao início desta tarde, desvalorizando até às 2.364 pence.

No último ano fiscal, a Asos viu as receitas do grupo crescerem até 3,9 mil milhões de libras, 22% acima das vendas reportadas no ano anterior. A companhia apresentou lucros antes de impostos de 193,6 milhões de libras (228,07 milhões de euros), uma subida de 36% contra os lucros de há um ano, na ordem dos 142,1 milhões de libras (167,4 milhões de euros). De acordo com a nota da Asos, a subida das vendas foi impulsionada pelas compras de roupa de "leisurewear", devido ao contexto da pandemia.

A empresa antecipa que, com o processo de vacinação a permitir um levantamento de restrições em vários pontos do globo e algum regresso à normalidade, os lucros possam recuar no próximo ano, ficando entre os 110 a 140 milhões de libras (129,5 a 164,9 milhões de euros). De acordo com a agência Reuters, trata-se de uma quebra de 35% face às estimativas dos analistas.

"Olhando para a frente, ainda que a nossa performance nos próximos 12 meses seja provavelmente afetada pela procura volátil e pela pressão na cadeia de produção global e nos custos, estamos confiantes na nossa habilidade para agarrar as oportunidades de alguma dimensão que estão à nossa frente", indica Matt Dunn, o diretor de operações da empresa e diretor financeiro, citado em comunicado.

O fim da pandemia não é a única adaptação necessária para a empresa. O CEO está de saída com efeitos imediatos. Nick Beighton, que estava há 12 anos na liderança da empresa, vai abandonar a Asos. A empresa indica que já está à procura de alguém para ocupar o cargo, num processo que será liderado por Ian Dyson. Este vai assumir funções como "chair", substituindo Adam Crozier, cuja saída já tinha sido anunciada.