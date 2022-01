Vestidos de festa aumentam vendas da Asos. Retalhista sobe ao índice principal em Londres

Leia Também Ações da Asos afundam 15% com profit warning e saída de CEO

A retalhista britânica Asos apresentou esta quinta-feira as contas relativas aos últimos quatro meses de 2021, apresentando um crescimento das receitas de 5% para um montante total de 1.393 milhões de libras, que comparam com as 1.364,1 milhões de libras em termos homólogos.De acordo com a empresa, este total de vendas "está em linha com o "guidance"" da companhia, que destaca que fatores como os constrangimentos nas cadeias de produtos continuaram a fazer-se sentir. A empresa destaca ainda "o aumento da incerteza, após a descoberta da variante ómicron".A operação no Reino Unido representou a principal fatia das receitas da Asos, com um peso de 645,2 milhões de libras, refletindo um aumento de 13%. Já as vendas totais para a União Europeia caíram 3% nos quatro meses em análise, passando dos 400,6 milhões de libras há um ano para 390,2 milhões.A base de clientes ativos aumentou para 26,7 milhões, com a Asos a conquistar 300 mil novos clientes nos últimos quatro meses de 2021.A empresa reconheceu que a "procura continua volátil devido ao aumento significativo de casos de covid-19 em grande parte do Reino Unido, Europa e nos Estados Unidos". Ainda assim, principalmente no Reino Unido, a subida das vendas foi "apoiada por um pico forte do desempenho e pela procura por roupa para sair". Com os resultados a incluir dezembro, um mês com festas de Natal e Ano Novo, a época festiva deverá ter levado os britânicos às compras online. As marcas Topshop deram um dos maiores contributos para a subida das vendas, nota o comunicado da companhia.Já na União Europeia, onde vários países introduziram restrições na época festiva, devido ao aumento de casos de covid-19, a Asos nota que essas limitações tiveram impacto nos eventos e nas ocasiões para sair."A Asos teve um início de ano robusto, em linha com o "guindance" que definimos nos resultados do ano completo [ano fiscal terminado em agosto], apesar das condições de mercado desafiantes", indica Mat Dunn, COO da empresa.Além dos resultados, a Asos comunicou ainda outra novidade ao mercado - a subida ao índice principal da bolsa de Londres, uma mudança que deverá estar concluída "até ao final de fevereiro"."Estamos satisfeitos por anunciar hoje que temos planos para mudar-nos para o Main Market da bolsa de Londres. A nossa colocação no AIM ao longo dos últimos anos tem sido uma parte importante do desenvolvimento da Asos, mas é agora o tempo certo para passarmos para o índice principal enquanto nos focamos em atingir o nosso "guidance" a meio termo e temos ambições maiores de crescimento a longo prazo", indica Mat Dun.A empresa detalha que está atualmente num processo de preparação de um prospeto ligado à admissão ao índice principal. Tendo em conta que são necessários 20 dias úteis após a data do anúncio, não antecipa que a mudança esteja feita antes de 21 de fevereiro de 2022.A empresa tem negociado nos últimos 20 anos no Alternative Investment Market (AIM), um índice mais apetecível para as empresas mais pequenas. A Asos entrou em bolsa em outubro de 2001, tendo atualmente uma capitalização em bolsa de 2,3 mil milhões de libras, uma das maiores no índice AIM.Perante os anúncios de contas e desta admissão ao índice principal em Londres, as ações da Asos reagiram em forte alta, chegando a disparar 11%. Nesta altura estão a avançar 10,93%, a cotar nas 2,506 libras.