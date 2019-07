A renegociação do contrato do terminal de contentores de Alcântara arrasta-se há vários anos. O concessionário já foi detido pela Mota-Engil, sendo agora dos turcos da Yilport.

A ministra do Mar anunciou no Parlamento que o acordo entre os turcos da Yilpor e a Administração do Porto de Lisboa sobre a concessão do terminal de Alcântara será assinado segunda-feira. O investimento será "maioritariamente em equipamentos".