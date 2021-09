AdC dá aval à compra do grupo Calucem pela Cementos Molins

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu aval à compra por parte da sociedade-mãe do grupo Cementos Molins, produtor de agregados, cimento ou betão, da sociedade mãe do grupo Calucem, também produtor de cimento, que distribui em Portugal.O Conselho de Administração da AdC "delibera adotar uma decisão de não oposição à presente operação de concentração (...) uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no território nacional ou numa parte deste", refere o regulador numa nota no seu site.A decisão da AdC foi tomada pelo Conselho de Administração na quarta-feira. A sociedade-mãe do grupo Cementos Molins, produtor de agregados, cimento ou betão, notificou a Autoridade da Concorrência da compra da sociedade-mãe do grupo Calucem, também produtor de cimento, que distribui em Portugal, no mês passado.A operação de concentração consiste na aquisição de controlo exclusivo por parte da Cementos Molins sobre a Calucem Holding, e respetivas subsidiárias Calucem d.o.o., Calucem Inc., Lutfullah E. Kitapci, Calucem GmbH e Calucem Pte Ltd.Calucem Holding é a sociedade-mãe do grupo Calucem, que desenvolve atividade na produção de cimento e, em específico, na produção de CAC, distribuindo este produto em Portugal.A empresa adquirente, a Cementos Molins, é a sociedade-mãe do Grupo Cementos Molins, que opera na produção de agregados, cimento branco, cimento cinzento, cimentos especiais, betão e outros derivados, através de várias subsidiárias, entre as quais a Cementos Molins Industrial, que fabrica cimento de aluminato de cálcio, comercializando este produto em vários países, entre os quais Portugal.