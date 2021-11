Concorrência autoriza Allianz a comprar controlo exclusivo da GT Motive

Leia Também AdC dá aval à compra do grupo Calucem pela Cementos Molins

A Autoridade da Concorrência (AdC) autorizou a Allianz a assumir o controlo exclusivo da GT Motive, que desenvolve soluções de software de orçamento e gestão de sinistros, manutenções e avarias para o setor automóvel, revela um aviso publicado.O Conselho de Administração da AdC deliberou adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração Allianz Strategic/GT Motive, considerando que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva nos mercados identificados.A Allianz Strategic Investments, que comprou a GT Motive, é uma empresa do grupo fornecedor de seguros Allianz com investimentos em empresas no setor digital dos ecossistemas relacionados com o mercado dos seguros.Já a GT Motive, segundo o aviso, desenvolve soluções de software para processos de estimativa e gestão de sinistros, manutenção e avarias mecânicas para a indústria automóvel, fornecendo tecnologia e serviços aos operadores do setor automóvel e de seguros para automatizar processos e fornecer reparações seguras e adequadas aos condutores de automóveis.Em Portugal, a GT Motive tem uma subsidiária, a GT Motive Einsa Unipessoal.