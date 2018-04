Adecco compra empresa americana de formação digital por 335 milhões de euros

O grupo suíço de recursos humanos espera que a operação fique concluída até Junho.

"A procura de competências digitais está a aumentar mas a oferta continua a ser limitada", referiu o CEO da Adecco, Alain Dehaze. Com a importância crescente da automatização, a requalificação de trabalhadores com foco nas competências tecnológicas e digitais é uma necessidade "crítica", acrescentou.

A compra da General Assembly, empresa fundada em 2011, vai ser financiada com recursos próprios da Adecco e está pendente da aprovação por parte dos reguladores.

A Adecco destaca que o forte investimento que a General Assembly tem vindo a fazer deverá levar a que a sua compra possa afectar os resultados do grupo suíço ou, pelo menos, dar um contributo muito modesto para os resultados deste ano.

Contudo, a médio prazo a Adecco espera que o EBITDA da General Assembly cresça acima da média do grupo.

A General Assembly irá continuar a operar com uma divisão independente no seio do grupo suíço e será dirigida pelo seu fundador e CEO, Jake Schwartz.

A Adecco está presente em Portugal desde 1989 e conta actualmente com uma rede de 15 agências distribuídas pelas principais localidades. O grupo suíço possui mais de 165 colaboradores e gere mais de oito mil postos de trabalho em perto de 1.500 empresas de vários sectores de actividade, refere o site da Adecco.