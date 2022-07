Aeroporto de Heathrow limita passageiros e pede às companhias redução de voos

Leia Também Caos nos aeroportos castigam estadias no verão

O aeroporto de Heathrow anunciou que vai pedir às companhias aéreas para pararem de vender bilhetes para o verão, depois de ter imposto um limite no número diário de passageiros. O aeroporto, que é o maior de seis que servem a capital britânica, vai limitar em 100 mil passageiros por dia a circulação em Heathrow até dia 11 de setembro, de acordo com uma nota no site do aeroporto.A estimativa corta em 4 mil passageiros as expectativas para o verão que, de acordo com a empresa que gere o aeroporto, poderia ascender aos 104 mil passageiros diários.O CEO do complexo, John Holland-Kaye, explicou que nas últimas semanas o número de passageiros tem excedido por diversas vezes as 100 mil pessoas, levando a "períodos em que o serviço cai para um nível que não é aceitável" e adiantou que o "staff" do aeroporto estava impossibilitado de lidar com volumes tão grandes de passageiros."O nosso objetivo é proteger os voos da vasta maioria dos passageiros de Heathrow este verão e garantir a toda a gente que passa por este aeroporto que vão ter uma viagem segura e chegar ao destino com as suas malas", afirmou ainda o CEO. A medida vai levar a ainda mais cancelamentos já que Holland-Kaye estima que pelo menos 1.500 pessoas já têm viagem marcada.Algumas companhias aéreas já responderam a este pedido, como é o exemplo da British Airways, que já cancelou 13% dos voos para o verão, depois de ter anunciado uma redução de 10% em maio.Os passageiros têm encontrado longas filas de espera, atrasos e bagagem atrasada, ou mesmo a bagagem não chegar ao destino e cancelamentos de última hora. No mês passado o aeroporto de Gatwick, que também serve Londres, anunciou que ia limitar o número de voos de companhias aéreas por 825 voos por dia em julho e 850 em Agosto. Antes da pandemia estes valores rondavam os 950 voos por dia.Depois do anúncio, as ações da British Airways caíram 1%.