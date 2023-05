Agroalimentar: Preços desceram com corte do IVA, mas ainda não chegaram apoios à produção

O preço médio do cabaz alimentar baixou mais do que na proporção do corte do IVA a funcionar desde 18 de abril. Mas a tendência pode inverter-se, já que os apoios à produção ainda não estão no terreno.

Agroalimentar: Preços desceram com corte do IVA, mas ainda não chegaram apoios à produção









