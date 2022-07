Água da torneira não custa o mesmo para todos. Diferenças podem superar 600 euros/ano

As famílias continuam a ser discriminadas no acesso à água em função da sua dimensão e do município onde vivem, podendo a diferença de preços ultrapassar os 600 euros ao final do ano, revela um estudo promovido pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN).





"Em média, em Portugal, um indíviduo a viver sozinho paga 51 cêntimos por metro cúbico. Se integrar uma família de dez elementos, para o mesmo consumo, paga 1,07 euros, ou seja, mais do dobro", assinala a APFN na nota que acompanha o "Estudo da Água", que vai na sétima edição, apresentado esta sexta-feira.



Essa é a razão pela qual a APFN tem vindo a defender que "ao mesmo padrão de consumo 'per capita' deve corresponder um custo final 'per capita' idêntico".



Mas nem só a dimensão do agregado familiar contribui para agravar a fatura, já que também há discriminação a nível geográfico, desde logo por causa das diferenças ao nível da tarifa fixa em Portugal que podem ir de 0 a 16 euros, indica a APFN.



Em municípios vizinhos do mesmo distrito, as diferenças podem chegar a centenas de euros por ano para o mesmo consumo, explica, pegando num caso prático: "No distrito do Porto, se viver nos concelhos de Penafiel, Felgueiras ou Póvoa do Varzim, uma família de dez pessoas paga cerca de 260 euros/ano (média da tarifa variável), mas a mesma família paga pelo mesmo consumo de água, mais de 1000 euros/ano se viver nos concelhos de Gondomar, Valongo, Santo Tirso e Trofa".





Mas este não é exemplo único: "Veja-se ainda o total da fatura anual de uma família com sete elementos em Porto Santo e o total da fatura anual de uma família com sete elementos em Gondomar, que pode significar mais de 600 euros/ano para o mesmo consumo", enfatiza.Segundo a organização, os distritos do Porto e Bragança são os que revelam menor justiça no custo da água em Portugal, com base nos dados de 2021, e Mirandela continua a ser dos municípios com um custo base da água mais elevado com a tarifa fixa de acesso à água que pode ir até 16 euros.O estudo aborda ainda os tarifários familiares que, apesar de estarem em crescimento, não produzem em muitos casos os efeitos esperados. Em 2021, surgiram três novos (na Maia, Matosinhos e Torre de Moncorvo) elevando o total de municípios que aderiram a esta tarifa especial para 218, número que compara com as 144 autarquias em 2015, ano em que foi apresentado o primeiro estudo.Já no que toca a tarifários especificamente direcionados para famílias numerosas só os distritos de Lisboa, Santarém e Viana do Castelo os têm na totalidade dos seus municípios, indica a APFN que chama a atenção, no entanto, para "a ineficácia de muitos desses tarifários"."O objetivo é que um copo de água custe o mesmo para todos, independentemente da dimensão da família e da sua localização geográfica", realça a associação, para quem os tarifários familiares "devem ser corrigidos para serem efetivamente justos".Assim, para a contabilização dos elementos do agregado familiar, a associação recomenda que "sejam consideradas todas as pessoas que efetivamente residam no domicílio - descendentes, ascendentes e quem resida de forma permanente" no mesmo.A fim de apresentar as conclusões e recomendações do estudo, a APFN pediu, esta sexta-feira, uma audiência ao Governo e anunciou que vai realizar um 'roadshow' pelos distritos com maiores discrepâncias nas tarifas da água.