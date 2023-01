Águas e Energia do Porto alvo de ataque informático

A Águas e Energia do Porto foi alvo de um ataque informático, revela a Câmara do Porto, em comunicado enviado às redações esta segunda-feira, 30 de janeiro, em comunicado.

A autarquia adianta que foi "de imediato acionado os protocolos de segurança", garantindo que "todos os serviços essenciais de abastecimento público de água e saneamento estão perfeitamente assegurados".

De resto, a Águas e Energia do Porto "está a desenvolver todos os esforços para repor as condições normais de funcionamento o mais brevemente possível, encontrando-se a trabalhar em estreita colaboração com as diferentes entidades competentes, nomeadamente o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária", realça.

Apesar de tudo, a autarquia liderada por Rui Moreira reconhecido que, "devido ao incidente, alguns serviços ao cliente sofreram constrangimentos".

Nesse sentido, aconselha, "todos os clientes que, nas últimas 72 horas, submeteram pedidos de informação, pedidos de serviço, reclamações, entre outros, deverão entrar em contacto com a empresa municipal", que "lamenta os transtornos causados", prometendo que "atualizará esta informação assim que possível".