AICEP: “É preciso trabalhar para voltar a 1 de março de 2020”

A AICEP tem lançado um conjunto de iniciativas que visam ajudar as empresas neste momento de paragem económica. E, como as coisas estavam a correr no início do ano, diz que, agora, é preciso correr para voltar a 1 de março de 2020.