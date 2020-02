AICEP preocupada com situação na Boeing

É, por isso, matéria de preocupação. "A Boeing teve um impacto muito grande com esta questão do 737 Max, que tem muito impacto ao nível da cadeia de fornecimento e, para ser muito transparente, também nos afeta, afeta alguns fornecedores que cá estão", realça em entrevista ao Negócios e Antena 1.



Mas quando questionado sobre se isso poderá ter impacto na Embraer em Évora, o presidente da AICEP diz que "não temos qualquer informação que seja o caso".

Portugal também será afetado com a situação que a Boeing está a viver, nomeadamente com prejuízos financeiros. Os custos por causa do 737 Max são elevados.Luís Castro Henriques, presidente da AICEP, mostra preocupação. Até porque, lembra, hoje a indústria aeronática mundial ficou concentrada em dois grandes "players" - Airbus e Boeing que adquiriu a Embraer. "Portanto qualquer espirro relevante destes dois 'players' globais tem um impacto a todos os níveis e afeta naturalmente Portugal".