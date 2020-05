Porém, Paula Franco diz que, apesar de o processo estar a correr melhor, "ainda há um grande número por pagar", sobretudo processos mais antigos, que entraram em março e que continham erros, e também outros que, apesar de já estarem processados, só serão pagos na próxima semana.



"A Ordem tem procurado, junto dos contabilistas, ver se existem erros, substituições, em conjunto com a Segurança Social, no sentido de tentarmos agilizar todos estes processos mais antigos e que estavam pendentes por razões variadas e muitos foram libertados nesta noite", contou a bastonária.



Segundo adiantou Paula Franco, uma das atividades pendentes devido a erros eram algumas escolas de condução e creches, que tinham pedido o apoio em 16 de março e que "começam agora a estar em pagamento".



"Ainda é alguma quantidade que aguarda pagamento e algumas estão à espera desse montante para pagar remunerações, mas as empresas ficam tão aliviadas por ver os seus processos despachados que a relevância da data passa para segundo plano", sublinha a bastonária.



"Por isso, quando aparece o processamento, mesmo que não seja para dia 15, já é uma satisfação enorme", remata Paula Franco.



A Lusa questionou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o assunto, mas não obteve resposta.



Na terça-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse que o apoio referente ao 'lay-off' simplificado tinha já sido pago "a 72 mil empresas abrangendo 623 mil trabalhadores", sublinhando "o esforço enorme" dos serviços da Segurança Social "para garantir a capacidade de resposta em tão pouco tempo, num quadro de grandes dificuldades" a empresas e trabalhadores.



Por sua vez, a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, indicou na segunda-feira que quase 30% das empresas que aderiram ao 'lay-off' simplificado não tinham recebido o pagamento do apoio pela Segurança Social até ao dia 04 de maio, adiantando que tinham sido pagos 260 milhões de euros.



O 'lay-off' simplificado destina-se a apoiar empresas afetadas pela crise desencadeada pela covid-19 e tem como objetivo a manutenção dos postos de trabalho.



Os trabalhadores têm direito a receber dois terços da sua remuneração normal ilíquida com limites mínimo de 635 euros e máximo de 1.905 euros, sendo o valor financiado em 70% pela Segurança Social e em 30% pela empresa.



A empresa fica ainda isenta das contribuições para a Segurança Social relativas aos trabalhadores em 'lay-off'.



Podem ter acesso as empresas em situação de crise empresarial comprovada devido ao encerramento total ou parcial por determinação legislativa ou administrativa, ou devido à interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento de encomendas.



Também podem aderir ao apoio as empresas com quebra de pelo menos 40% da faturação nos 30 dias anteriores, com referência à média mensal dos dois meses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período.

"Esta noite foram processados muitos pedidos que estão para pagamento até amanhã, dia 15, outros para dia 18 e outros para dia 20", afirmou à Lusa a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco.O Governo tinha garantido que os pagamentos relativos aos pedidos das empresas que entraram até 10 de abril seriam feitos em 30 de abril e 05 de maio e que os restantes, entrados até final do mês, seriam todos pagos até 15 de maio.