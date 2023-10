Air Europa aconselha os clientes a cancelarem cartões com que pagaram viagens

A Air Europa informou esta terça-feira que o serviço de pagamentos 'online' sofreu um ataque informático, tendo contactado os clientes afetados para que cancelem os cartões de pagamento e evitem assim utilização da informação roubada."A nossa equipa de sistemas confirmou a existência de um problema de cibersegurança que teria afetado o serviço de pagamento com o qual se gerem as compras [de bilhetes] através da web", disse a companhia aérea em comunicado.No entanto, a Air Europa não deu detalhes sobre o número de pessoas afetadas, nem quanto à duração do ataque informático.O ataque informático permitiu a obtenção de dados dos cartões de pagamento de alguns dos seus clientes, embora a companhia aérea insista que "não há provas de que a extração tenha acabado por ser utilizado para cometer qualquer fraude".A Air Europa está agora a analisar o que aconteceu, a origem do ataque e a possível utilização da informação roubada, que apenas está relacionada com os cartões de pagamento e não com os dados dos clientes, assegura.