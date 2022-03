Airbus pretende contratar até 300 pessoas em Portugal para expandir operações em Lisboa

A Airbus pretende contratar até 300 pessoas em Portugal para expandir as suas operações em Lisboa, onde a empresa tem localizado o seu centro de serviços global, anunciou esta quarta-feira a empresa. No ano passado, a Airbus instalou em Lisboa o seu 'global business services center'.A subsidiária da Airbus já emprega "mais de 130 especialistas" nas áreas administrativa, transacional e serviços IT (tecnologias de informação) e agora está à procura de "recrutar 300 talentos adicionais, nomeadamente nas áreas das finanças, recursos humanos, compras, gestão de informação, engenharia, comunicação, serviços ao cliente", entre outros, refere, em comunicado.A Airbus explica que quando "identificou a necessidade de criar um novo 'global business service center' centralizado e especializado, Lisboa surgiu como um 'hotspot' claro para a Europa, cumprindo todos os requisitos", adiantou, salientando que tal inclui disponibilidade de especialistas/talentos, presença local comprovada da indústria GBS e um ambiente de trabalho "favorável", entre outros atributos."Quando iniciámos as nossas operações, há oito meses, ficou claro que precisávamos de especialistas qualificados para crescer rapidamente", afirma o diretor-geral da Airbus GBS, Charles Huguet, citado em comunicado."Hoje, estamos orgulhosos de ter uma equipa forte de 130 profissionais representando 21 nacionalidades, e continuamos a recrutar talentos locais e internacionais com históricos de negócios críticos" em finanças, compras e gestão de informação, acrescentou."Esta é uma oportunidade chave para se juntar à família Airbus e é uma porta aberta para as pessoas aprenderem e se desenvolverem em todo o mundo", rematou.