Ajudas diretas às empresas mais afetadas pela alta da energia avançam já

Segundo o jornal, estão em causa os setores da cerâmica, siderurgia e vidros.



Já as famílias deverão ter de esperar e não há, por enquanto, novos apoios previstos.

O Governo vai avançar já com apoios diretos às empresas que estão a ser mais afetadas pela subida dos preços da energia, na sequência da invasão russa da Ucrânia. A notícia foi revelada esta sexta-feira pelo jornal Expresso , que diz que esta é uma das novidades da próxima proposta de Orçamento do Estado para 2022.A possibilidade de apoiar diretamente as empresas foi autorizada na quinta-feira pela Comissão Europeia e Portugal será um dos países a avançar.As confederações patronais vinham argumentando a necessidade de recuperar a medida do lay-off simplificado, mas o Governo entende que este não seria o apoio mais adequado para a nova crise, uma vez que não está em causa uma dificuldade na procura - como aconteceu quando a pandemia forçou as sociedades a entrar em confinamento, impedindo o consumo - mas antes uma dificuldade do lado da oferta, por causa dos custos de produção.