Alemã Körber escolhe Conde português para CEO da Consoveyo

Diretor de operações (COO) e vice-CEO da Consoveyo desde outubro de 2017, António Conde é o novo CEO desta empresa sediada na Maia, que foi rebatizada após o grupo alemão Körber ter adquirido a Efacec Handling Solutions, já lá vão quatro anos.

"António Conde é o primeiro CEO português desde a aquisição da Consoveyo pelo grupo Körber em 2015", destaca a empresa, em comunicado.

Uma mudança que, explica a Consoveyo, acontece num momento em que a empresa "está a realizar o seu modelo de negócios, concentrando-se nos projetos de integração de sistemas no sul da Europa, e a fortalecer o seu portfólio de produtos, estabelecendo-se como fornecedor de produtos para outras empresas da Körber Logistics Systems e terceiros".

Ora, conclui o grupo alemão, "o novo líder será responsável pela implementação destas alterações".

Para firmar este seu novo posicionamento, a Consoveyo revela que recrutou nove membros para o seu departamento de I&D, que passa a ter uma equipa de 22 especialistas.

"Estou muito feliz por fazer parte da Consoveyo e da Körber Logistics. Acredito que podemos alcançar todos os nossos objetivos se permanecermos juntos e com espírito de equipa. 2020 será um ano importante, com muitas mudanças. Estou realmente confiante", afirma António Conde, numa nota enviada aos cerca de duas centenas de trabalhadores da empresa.

Antes de chegar ao grupo Körber, Conde desempenhou, durante 17 anos, vários cargos de gestão sénior no também grupo alemão Bosch, ao serviço do qual foi responsável, por exemplo, pela "reforma de uma fábrica em Aveiro, que se tornou a melhor unidade do grupo Bosch a nível mundial", realça a Consoveyo.

A Consoveyo, que pertence à área de negócios de sistemas logísticos da Körbe - grupo de tecnologia com cerca de 10 mil trabalhadores -, tem também instalações em Espanha, Bélgica, República Checa, Índia e Singapura.

E donde surgiu o nome Consoveyo? "Deriva das palavras portuguesas ‘aconselhar’, ‘consenso’ e ‘consolidar’, mas também recolhe influências da palavra inglesa ‘convey’, numa alusão ao transporte de produtos, à comunicação e à consultadoria. Com base nestas raízes, este ‘renaming’ quis sublinhar a origem portuguesa da empresa, criando ao mesmo tempo laços com as restantes entidades do grupo", explicou a Consoveyo, em junho de 2017, quando rebatizou a até então Efacec Handling Solutions.