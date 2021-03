Alojamento e restauração têm mais de metade do crédito em moratória

Foram muitos os clientes bancários que recorreram às moratórias, com 45,7 mil milhões de euros de créditos neste regime. Foi o caso das famílias, mas também das empresas, nomeadamente aquelas que pertencem aos setores mais afetados pela pandemia de covid-19, num período em que as medidas adotadas para travar o vírus ditaram o fecho de estabelecimentos e um travão ao turismo. No alojamento e restauração, perto de

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...