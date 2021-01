Altice e sindicatos assinam revisão do acordo coletivo de trabalho

Após meses de negociações, a Altice Portugal e as associações sindicais que representam os trabalhadores assinaram a revisão do acordo coletivo de trabalho.



Em comunicado emitido esta terça-feira, a empresa que detém a Meo refere que o processo de negociação foi "impactado pelo contexto da pandemia", o que não impediu que o acordo fosse assinado "em pleno pelas associações sindicais".



O facto confirma, segundo a empresa, o "compromisso da Comissão Executiva da Altice Portugal no diálogo com as estruturas de representação dos trabalhadores, mesmo em condições difíceis como as que o estado de pandemia tem imposto".

Para a empresa liderada por Alexandre Fonseca, o acordo "reflete o esforço conjunto na melhoria das condições e regimes de trabalho, bem como a prossecução de princípios e valores no domínio da estabilidade e motivação laboral".



A Altice destaca ainda que o acordo que resultou das negociações garante "melhorias nas condições salariais dos trabalhadores com remunerações mais reduzidas", bem como "o reforço dos compromissos com a parentalidade e apoio à família". Foram ainda alcançadas "melhorias financeiras em alguns regimes de trabalho mais penoso, a premiação da antiguidade com dispensa ao trabalho, o aumento do subsídio de refeição, e o reforço de pontes de diálogo com as Associações Sindicais respeitantes a matérias específicas".



Na semana passada, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTAV) reconheceu que o acordo alcançado garante "avanços", apesar de ficar "aquém" dos objetivos do sindicato, que pretendia aumentos salariais generalizados.