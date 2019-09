A operadora liderada por Alexandre Fonseca refere ainda que está "a proceder a uma reorganização do segmento empresarial", a qual passa passa "também por uma alteração de liderança neste segmento, ao nível da Comissão Executiva da Altice Portugal".



O administrador da Altice Portugal João Sousa (na foto) vai integrar o conselho de administração dos CTT. O gestor, até agora responsável pelo segmento empresarial da dona da Meo, vai ocupar o lugar que ficou vago na sequência da renúncia de Dionizia Ferreira como vogal do "board" dos Correios.De acordo com o comunicado enviado esta terça-feira à CMVM pelos CTT, João Sousa vai assumir as novas funções a 18 de setembro e o objetivo é "completar o mandato em curso (2017-2019)". "Esta cooptação será submetida a ratificação da próxima Assembleia Geral dos CTT", acrescentou a empresa que desde maio é liderada por João Bento.