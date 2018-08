Altice passa a deter 52,1% do capital do SIRESP. Estado fica com 33%

A Altice Portugal passou a ser a maior accionista do SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal. A dona da Meo anunciou esta quarta-feira que exerceu o direito de preferência na compra das participações da ESEGUR e Datacomp. Logo de seguida, o Estado anunciou que passou a deter 33% do capital.





Na sequência dos incêndios registados em 2017, em Outubro Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, já tinha admitido que o Estado poderia vir a ter uma posição accionista no SIRESP, como uma das medidas de prevenção e combate aos incêndios.





Nesse contexto, o Estado anunciou que vai assumir a posição accionista da Galilei, passando a deter 33% do capital social. "Na sequência da assunção desta posição accionista, o Estado passará a indicar dois membros do conselho de administração da SIRESP SA, um dos quais presidente, e dois dos três membros da comissão executiva", detalha o Governo.





No mesmo comunicado enviado às redacções, a Altice Portugal comenta que "em nada se opõe à entrada do Estado no capital". E garante que "manterá uma posição de total equilíbrio e cooperação com o Estado Português, tal como tem vindo a fazer proactivamente no desenho de soluções em conjunto, desde há um ano".





A ESEGUR e da Datacom, que no total detinham 21,55%, anunciaram que queriam vender a sua posição em assembleia geral no passado dia 18 de Julho. Segundo a Altice, tal como consagrado pelos estatutos da sociedade, comunicou o seu exercício de direito de preferência dentro do prazo previsto de 15 dias, lê-se no mesmo documento.





Agora, a dona da Meo passa a deter 52,1%, o Estado 33% e a restante fatia do SIRESP , de 14,90%, continua nas mãos da Motorola.







(notícia actualizada às 19:20)