Américo Loureiro: “Grande maioria dos apostadores joga em plataformas ilegais”

Com o naipe de cinco casinos físicos a ser bastante penalizado pela atual crise , o grupo Solverde, com sede em Espinho, tem vindo a reforçar no jogo online. A empresa disponibiliza mais de 1.300 jogos, “a maior oferta do mercado”, segundo Américo Loureiro, diretor da Solverde.pt, numa entrevista em que reclama maior controlo do jogo ilegal.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...