AMF desvia investimento de 10 milhões de Guimarães devido à "especulação estúpida"

Em 1999, Albano Miguel Fernandes cozeu as iniciais do seu nome para se tornar empresário de calçado. Meia dúzia de anos depois, passou a partilhar a meias o capital da AMF com Domingos Almeida, seu amigo de infância. Hoje, esta empresa de calçado de segurança, sediada em Guimarães, emprega 155 pessoas e fechou 2022 com uma faturação de 17,2 milhões de euros, mais quase meio milhão do que no ano anterior, com as vendas

...