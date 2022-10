Andy Brown continua no setor petrolífero? "Nunca se sabe, pode haver uma terceira vez"

Leia Também Nigéria falha carga de gás no fim de outubro. Galp importa por pipeline

Tendo em conta que no início de 2023, quando a Galp anunciar os seus resultados relativos aos 12 meses do ano anterior, Andy Brown já não estará em Lisboa aos comandos da petrolífera portuguesa, o ainda CEO aproveitou para deixar já a sua nota de despedida e agradecimeto esta segunda-feira, data de revelar ao mercado lucros de 608 milhões de euros até setembro."Gostaria de aproveitar este momento para expressar o meu agradecimento ao pessoal da Galp pelo apoio inabalável ao longo dos últimos dois anos. Dado pela excecional qualidade da equipa e dos ativos da Galp, estou confiante que a empresa continuará a transformar, descarbonizar e crescer lucrativamente", escreveu Andy Brown, numa nota mais pessoal, no comunicado de apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023.De acordo com o gestor, que fez grande parte da sua carreira na Shell, durante o seu tempo na Galp garante que a viu "desenvolver-se para se tornar uma empresa mais aberta, dinâmica e rentável, adaptando o seu portefólio às energias mais limpas do futuro"."Desejo as maiores felicidades à Galp e à sua gente para o futuro, tenho certeza que será brilhante!", rematou, por escrito.No entanto, o tema foi obviamente abordado durante a "call" com os analistas, que Andy Brown conhece de longa data, com o CEO a dizer que espera ter passado uma "uma nova narrativa e uma nova messagem para o povo de Portugal, de uma empresa menos rígida e mais dinâmica".Quanto ao seu sucessor, recusou avançar nomes, dizendo apenas que terá de ser alguém "capaz de continuar a transformação da Galp"."Antes de terminarmos a chamada, quero agradecer a todos, que já conhecia desde os meus tempos da Shell, pelo vosso profissionalismo e capacidade de entenderem o nosso negócio e o nosso rumo", disse, acrescentando: "E nunca se sabe, pode haver uma terceira vez e talvez nos voltemos a cruzar.... mas nada está decidido, nada de especulações!".