Ângelo Paupério entra na administração da Sonae Capital

Os acionistas da Sonae Capital foram a votos nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, numa assembleia-geral extraordinária, e deram "luz verde" à entrada de Ângelo Paupério na administração da empresa, segundo anunciou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Em novembro, a Efanor, o maior acionista da Sonae Capital, com uma participação de 62,78%, tinha enviado um comunicado à CMVM a propor Ângelo Paupério para a administração da empresa.



A empresa anunciou então uma alteração dos seus estatutos que agora ditam que "o Conselho de Administração é constituído por um número par ou ímpar de membros, no mínimo de sete e no máximo de onze, eleitos pela Assembleia Geral, tendo o Presidente voto de qualidade".



Ângelo Paupério foi co-CEO da Sonae SGPS, ao lado de Paulo Azevedo, durante vários anos, tendo entrado para o universo Sonae em 1989.

"A Sonae Capital informa que, em Assembleia Geral Extraordinária de Accionistas realizada hoje, foi deliberado eleger para integrar os lugares em aberto no Conselho de Administração, em virtude da decisão de alargamento do número de membros de nove para dez, o senhor Eng.º Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério", pode ler-se no comunicado enviado ao regulador de mercado.