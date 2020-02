3 temas a estar atento nos resultados da Sonae Capital

Impacto negativo da venda da RACE

A venda da RACE por 15,8 milhões de euros, em novembro passado, resultou numa perda contabilística para a Sonae Capital, que comunicou que "esta transação representará um impacto de menos 9,4 milhões de euros nos capitais próprios". Em causa está o reconhecimento de um pesado "goodwill", sendo expectável que o grupo tenha fechado o exercício de 2019 com prejuízos superiores aos 3,26 milhões registados no ano anterior.



Mais hotéis e ginásios

A Sonae Capital promete continuar a reforçar o seu portfólio hoteleiro e de fitness, quer por via orgânica quer por aquisições. Contando com a exploração de seis unidades hoteleiras, tendo em desenvolvimento o projeto da Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, e de 35 ginásios, após a compra dos clubes Urban Fit no ano passado, a subsidiária da Sonae deverá aproveitar a apresentação de resultados para anunciar novidades em ambos os negócios.