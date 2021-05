Angolana Sodiam realiza leilão de diamantes com valor estimado de 22 a 30 milhões de euros

Segundo um comunicado da empresa a venda incluirá uma seleção de pedras especiais excecionais das minas de Catoca, Luele, Lulo e Uari.Além disso, também será oferecido um lote de composição 'run-of-mine' variado em todos os tamanhos da produção do kimberlito Luele da região de Luaxe.As sessões de avaliação estão programadas para 09 e 23 de junho de 2021, nas instalações da Sodiam, em Luanda, e a apresentação de propostas terminará em 24 junho de 2021, às 11:00, sendo submetidas exclusivamente por via eletrónica.Os participantes no concurso não terão de passar por uma quarentena obrigatória à chegada, se permanecerem em Luanda até 72 horas.A Sodiam lançou também hoje um convite internacional de manifestação de interesse para a seleção de empresas que prestem serviços nas áreas de licitação (leilões/'tenders') de diamantes e de acidificação de diamantes ('boiling').Segundo o presidente do conselho de administração da Sodiam, Eugénio Bravo da Rosa, este concurso "vai contribuir para a criação de condições materiais e tecnológicas que visam dinamizar o funcionamento da futura Bolsa de Diamantes de Angola".