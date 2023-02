Antigo edifício da SIC vendido por 11 milhões

Instalações construídas para acolher a SIC em Carnaxide foram vendidas a uma empresa do grupo Atlas Edge, consultora tecnológica pan-europeia. Há três anos que o imóvel, que tinha como proprietária um fundo do Santander, estava no mercado. O preço pedido era 12 milhões.

