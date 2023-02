Aon nomeia Pedro Penalva CEO de “Enterprise Clients” na Europa, Médio Oriente e África

Pedro Penalva foi nomeado pela Aon para o cargo de CEO de "Enterprise Clients" da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África).Em comunicado a empresa afirma que "na sua nova função, Pedro Penalva será membro do Enterprise Client Group Leadership Team, do EMEA Leadership Team e também do Aon Executive Leadership Team Global".O responsável, que já foi CEO da Aon em Portugal, está há mais de 10 anos na empresa que presta serviços na área de risco, reforma e saúde.Atualmente ocupava o cargo de CEO para a Península Ibérica, África e Israel e era CEO do Segmento de Clientes Multinacionais da região EMEA.Antes da Aon, Pedro Penanlva foi CEO da AIG em Portugal e membro do Comité Executivo Europeu da AIG."Estou muito entusiasmado com a oportunidade de trazer o meu conhecimento da nossa indústria e experiência, para liderar este relevante segmento de Clientes Multinacionais da EMEA", afirma o responsável em comunicado. "Adicionalmente o meu conhecimento desta região, irá ajudar-me a identificar as necessidades principais dos Clientes, num ambiente de grande volatilidade e de mudança, e assim ajudá-los a tomar melhores decisões", acrescenta.A Aon é uma das principais companhias mundiais nas consultoria de gestão de risco, corretagem de seguros, com soluções para a reforma e saúde. Emprega 50 mil pessoas em 120 países.