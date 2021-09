Pedro Penalva nomeado CEO da Aon para Portugal, Espanha, Israel e África

A Aon anunciou a nomeação de Pedro Penalva para CEO de Portugal, Espanha, Israel e África, tendo em conta a nova estrutura regional da empresa na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África).

Pedro Penalva vai liderar a atividade da empresa de serviços na área de risco, reforma e saúde, nestes mercados, passando a reportar diretamente a Eduardo Dávila, que é o atual CEO na região EMEA.

Penalva é desde 2018 "chief commercial officer" para o segmento de clientes multinacionais na região EMEA, cargo que acumulou com a posição de CEO da Aon Portugal. Além disso, é ainda membro do comité executivo da Ibéria, desde que entrou na empresa, em 2010. Antes disso, o gestor passou pela AIG em Portugal.

Com a nomeação de Pedro Penalva para um cargo na região, a empresa irá designar um novo CEO para a Aon Portugal, decisão que será anunciada em breve.

Sobre este novo desafio, Pedro Penalva descreve a nomeação como "um enorme reconhecimento do grupo pelo trabalho desenvolvido nas diversas funções que desempenhei nos últimos anos, sem esquecer o orgulho de ser mais um português a assumir um lugar de grande responsabilidade numa empresa multinacional a partir de Portugal".

Já sobre os próximos desafios, o gestor revela estar "empenhado em dar continuidade à visão e estratégia de negócio, que partirá do maior desenvolvimento do negócio da empresa nestas regiões e do reforço do posicionamento da Aon enquanto reforço de posicionamento da Aon".