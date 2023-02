APCOR: “Importámos 254 milhões de euros de cortiça em 2022, sobretudo de Espanha”

O líder da Associação Portuguesa de Cortiça indica que Portugal é o país do mundo que tem provavelmente a maior área de floresta privada em percentagem do território quando comparado com outros países. Ainda assim, é preciso importar.

