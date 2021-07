Apoio às rendas chega com um mês de atraso às empresas

Foi criado para ajudar as empresas a suportar as perdas do primeiro semestre de 2021, e deveria ter chegado em duas tranches, até ao final de junho. No entanto, ainda há empresários à espera dos subsídios a fundo perdido do programa Apoiar Rendas. Os últimos pagamentos só deverão ser feitos no final do mês de julho, três meses após o encerramento das candidaturas.





