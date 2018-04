Apple e Facebook fora da lista das 100 empresas com melhor reputação nos EUA

O Reputation Institute divulgou o US RepTrak 100, uma lista que destaca as 100 empresas com melhor reputação nos EUA.





As tecnológicas foram as empresas que registaram uma maior queda neste ranking. A Amazon que é, por norma, uma das líderes do US RepTrak 100, este ano ocupa o 10º da tabela. O mesmo cenário se aplica a outras tecnológicas, como é o caso da Google, que desceu para a 56ª posição com 75,5 pontos, menos 39 pontos do que na edição anterior, de acordo com a Forbes.





A Apple e o Facebook, por sua vez, saíram do índice das 100 empresas com melhor reputação dos EUA. "Houve uma tremenda perda de confiança na tecnologia", afirmou Brad Hecht, director administrativo do Reputation Institute, citado na Forbes.