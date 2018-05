Facebook suspende 200 aplicações por uso indevido de dados

O Facebook já suspendeu cerca de 200 aplicações que tenham tido acesso a "grandes quantidades de informação" dos utilizadores da rede social, uma medida em função da investigação que surge depois do escândalo da Cambridge Analytica, segundo Ime Archibong, vice-presidente de parcerias de produtos do Facebook, citado na Reuters.





A rede social assegura que já analisou milhares de aplicações, como parte de uma investigação lançada pelo CEO Mark Zuckerberg, em Março. O líder do Facebook garante que todas as aplicações que tiveram acesso a "grandes quantidades de informação" antes de a empresa reduzir o acesso aos dados dos utilizadores, em 2014, vão ser investigadas.





"Há muito trabalho a ser feito para encontrar todas as aplicações que possam ter usado mal os dados dos utilizadores do Facebook - e isso levará tempo", disse Archibong, citado na Reuters. "Temos grandes equipas de especialistas internos e externos a trabalhar no duro para investigar essas aplicações o mais rápido possível", acrescentou.