Apple e Sony interessadas na Wondery

A Apple e a Sony Music Entertainment mantiveram conversações separadas com a Wondery, no sentido de adquirir a rede norte-americana de podcast lançada por Hernan Lopez com o apoio da 20th Century Fox.

A notícia foi avançada à Bloomberg por fontes conhecedoras do processo. A Wondery, produtora de "Dirty John" e "Dr. Death", quer receber entre 300 e 400 milhões de dólares com uma possível venda, referiram as mesmas fontes, que pediram para não serem identificadas porque as negociações ainda decorrem.

Estas conversações abrem assim caminho ao maior negócio no mercado de podcasting, ainda em florescimento.

Espera-se que haja algum acordo nos próximos meses, mas não há garantias de que as conversações cheguem a bom porto.

A Wondery é uma das maiores redes independentes de podcast, alcançando uma audiência mensal de mais de oito milhões de pessoas, segundo a empresa de estudos de mercado Podtrac.

Se for vendida por 400 milhões de dólares, o preço ultrapassará o que a Spotify pagou pela Ringer e pela Gimlet Media, bem como o que a Sirius XM Holdings Inc. desembolsou pela Stitcher.

A Apple e a Sony são duas de pelo menos quatro empresas interessadas num acordo com a Wondery, referiram as mesmas fontes à Bloomberg.