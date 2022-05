Apple termina produção de iPod ao fim de mais de 20 anos

Leia Também Quanto valem as grandes tecnológicas? Mais do que o PIB de países como Canadá ou Rússia

A gigante tecnológica Apple vai deixar de produzir o leitor de música portátil iPod, lançado em 2001, mas que perdeu popularidade com o desenvolvimento de novos dispositivos, anunciou a empresa.A Apple adiantou que os iPod Touch, cujo modelo mais recente foi lançado em 2019, vão continuar disponíveis até acabarem as reservas, de acordo com um comunicado da empresa, divulgado na terça-feira.Durante mais de duas décadas, "o iPod atraiu utilizadores de todo o mundo pela possibilidade de levar música para onde quer que vão", mas atualmente esta função está presente noutros produtos da empresa, escreveu.O primeiro leitor digital de música da Apple permitiu levar música "a centenas de milhões de utilizadores", com "impacto na indústria musical" e também "redefiniu a forma como a música é descoberta, ouvida e partilhada", disse o vice-presidente do departamento de marketing, Greg Joswiak.A ideia revolucionária por trás desta invenção foi a ligação do dispositivo a uma loja de música 'online', a iTunes Store, que transformou a Apple num fornecedor de conteúdos multimédia."O espírito do iPod continua vivo" em todos os outros produtos da Apple que permitem a reprodução e a partilha de música, frisou Joswiak.