1 - Volkswagen Autoeuropa 2019 foi mais um ano de produção recorde na Autoeuropa, o que permitiu à empresa subir ao posto de maior exportadora do país. A fábrica de Palmela tinha sido a empresa mais exportadora do país entre, pelo menos, 2000 e 2005, mas o "título" escapava-lhe desde então.

2 - Petrogal A empresa do universo da Galp importa crude que é transformado em combustível nas refinarias de Sines e Leixões. O petróleo refinado é depois exportado. A Petrogal foi a maior exportadora de Portugal entre 2008 e 2018.

3 - The Navigator Company A ex-Portucel tem estado sempre nos últimos anos no pódio das empresas mais exportadoras. Em 2016 chegou a ultrapassar a Autoeuropa, mas em 2017, 2018 e 2019 manteve-se no terceiro lugar. No ano passado, as vendas totais (a maioria é para exportação) baixaram 0,2%, principalmente por causa da diminuição do preço de pasta e da procura por pasta e papel.

4 - Bosch Car Multimedia Portugal A fabricante de recetores de rádio e de televisão para automóveis marca presença no ranking das empresas que mais exportam em Portugal. Segundo o relatório e contas de 2017, a Bosch exportava 90% da sua produção para mais de 50 países.

5 - Continental Mabor - Indústria De Pneus A fabricante de pneus continua a ser a quinta maior exportadora do país. Do volume total de pneus vendidos cerca de 98% tiveram como destino a exportação para 67 países em 2017.

6 - Faurécia-Sistemas de Escape Portugal Presente em Portugal desde 1951, a Faurécia é uma das gigantes do setor automóvel no país, marcando presença frequente também no ranking das maiores exportadoras.

7 - PSA Automobiles A fábrica de Mangualde da PSA entrou em 2019 para o ranking das maiores exportadoras, após vários anos de ausência. No ano passado, à semelhança da Autoeuropa, a fábrica produziu um número recorde de automóveis.

8 - Visteon Electronics Corporation Mais uma empresa que está ligada ao setor automóvel e que tem estado presente frequentemente no ranking das maiores exportadoras. A Visteon está ligada ao fabrico de aparelhos de rádio e televisão, segundo a categoria em que está inserida no INE.

9 - Repsol Polímeros, S.A. A Repsol Polímeros, que opera em Sines, produz matérias-primas que são utilizadas na produção de plásticos. A empresa exporta 90% da sua produção para mais de 60 países.

10 - Aptivport Services A ex-Delphi Automotive consta do ranking pelo menos desde o início do século. A multinacional emprega cerca de 1.600 pessoas.

2 - Transportes Aéreos Portugueses (TAP) A TAP entrou no ranking em 2017, reforçou a sua posição em 2018 e subiu para o segundo lugar em 2019. Este salto deve-se compra de aviões à francesa Airbus para a renovação de 30% da frota: entre janeiro e setembro de 2019, a empresa tinha gasto mil milhões de euros nessas compras. Além disso, empresa importa peças e motores para a manutenção de aviões de outras companhias, uma área de negócios que duplicou.

3 - Volkswagen Autoeuropa A produção em recorde exige também mais importações dado que no setor automóvel português o conteúdo importado pode chegar aos 70%. Os motores dos carros, por exemplo, que são montados na fábrica da Autoeuropa em Palmela são importados.

4- Galp Gás Natural A Galp importa gás natural liquefeito (GNL) por via marítima através do terminal de Sines e também por gasodutos espanhóis. A maioria do gás natural é importado da Argélia e da Nigéria.

5 - Pingo Doce - Distribuição Alimentar A importação de bens para venda nas lojas em Portugal tem valido um lugar no ranking das maiores importadoras ao Pingo Doce, que pertence à Jerónimo Martins. De acordo com dados da empresa, cerca de 20% das compras totais do grupo são feitas a fornecedores estrangeiros.

6 - Mercedes Benz Portugal A Mercedes Benz vendeu 19.021 veículos em 2019. Apesar de vender menos que alguns concorrentes (como por exemplo a Renault), o preço dos automóveis é, no geral, superior, o que engorda as exportações da empresa.

7 - Lidl & Companhia Tal como o Pingo Doce, a cadeia alemã importa bens que depois vende nas lojas portuguesas.

9 - Peugeot Citroen Automóveis Portugal / PSA Apesar de ter uma denominação diferente, o Negócios confirmou junto da empresa que são a mesma. Tal como ocorre com a Autoeuropa, muitas das peças dos automóveis têm de ser importados. Ao entrar no top das maiores exportadoras, a PSA entra também no top das maiores importadoras.