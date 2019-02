As 10 maiores importadoras e as 10 maiores exportadoras de 2018

Saiba quais são as empresas que mais importações de bens fizeram e as que mais exportaram no ano passado.

1 - Petrogal A empresa do universo da Galp importa petróleo bruto que passa nas refinarias de Sines e Leixões. O petróleo refinado é depois exportado. A Petrogal é a maior exportadora de Portugal há onze anos consecutivos. 2 - Volkswagen Autoeuropa 2018 foi um ano de produção recorde na Autoeuropa. Apesar da greve dos estivadores no final do ano, a empresa manteve-se como a segunda maior exportadora do país. Antes da Galp chegar ao primeiro lugar, a Autoeuropa foi a empresa mais exportadora do país entre, pelo menos, 2000 e 2005. 3 - The Navigator Company A ex-Portucel tem estado sempre nos últimos anos no pódio das empresas mais exportadoras. Em 2016 chegou a ultrapassar a Autoeuropa, mas em 2017 e 2018 voltou ao terceiro lugar. 4 - Bosch Car Multimedia Portugal A fabricante de recetores de rádio e de televisão para automóveis marca presença no ranking das empresas que mais exportam em Portugal. Segundo o relatório e contas de 2017, a Bosch exportação 90% da sua produção para mais de 50 países. 5 - Continental Mabor - Indústria De Pneus A fabricante de pneus consolidou a sua posição enquanto a quinta maior exportadora do país. Do volume total de pneus vendidos cerca de 98% tiveram como destino a exportação para 67 países em 2017. 6 - Faurécia-Sistemas de Escape Portugal Presente em Portugal desde 1951, a Faurécia é uma das gigantes do setor automóvel no país, marcando presença frequente também no ranking das maiores exportadoras. 7 - Aptivport Services A ex-Delphi Automotive consta do ranking pelo menos desde o início do século. A multinacional emprega cerca de 1.600 pessoas. 8 - Visteon Electronics Corporation Mais uma empresa que está ligada ao setor automóvel e que tem estado presente frequentemente no ranking das maiores exportadoras. A Visteon está ligada ao fabrico de aparelhos de rádio e televisão, segundo a categoria em que está inserida no INE. 9 - Repsol Polímeros, S.A. A Repsol Polímeros, que opera em Sines, produz matérias-primas que são utilizadas na produção de plásticos. A empresa exporta 90% da sua produção para mais de 60 países. 10 - SN Maia - Siderurgia Nacional, SA A fabricante de aço exporta grande parte da sua produção, tendo como principais mercados o Reino Unido, o mercado ocidental europeu e o norte de África. 1 - Petrogal A empresa do universo da Galp importa petróleo bruto que passa nas refinarias de Sines e Leixões. O petróleo refinado é depois exportado. A Petrogal é a maior exportadora de Portugal há 11 anos consecutivos. 2 - Volkswagen Autoeuropa Os motores dos carros, por exemplo, que são montados na fábrica da Autoeuropa em Palmela são importados. 3 - Galp Gás Natural A Galp importa gás natural liquefeito (GNL) por via marítima através do terminal de Sines. 4 - Transportes Aéreos Portugueses A TAP entrou no ranking em 2017 e reforçou a sua posição em 2018. A empresa importa peças para a manutenção de aviões de outras companhias, uma área de negócios que duplicou nos últimos dois anos. 5 - Pingo Doce - Distribuição Alimentar A importação de bens para venda nas lojas em Portugal tem valido um lugar no ranking das maiores importadoras ao Pingo Doce, que pertence à Jerónimo Martins. 6 - Mercedes Benz Portugal O número de veículos ligeiros vendido pela Mercedes Benz aumentou 1,2% em 2018, sendo a terceira marca de automóveis que mais vende em Portugal. 7 - Lidl & Companhia Tal como o Pingo Doce, a cadeia alemã importa bens que depois vende nas lojas portuguesas. 8 - Renault Portugal A marca de automóveis francesa é a mais vendida em Portugal, detendo 13,7% de quota de mercado. O número de carros vendidos subiu 3,7% em 2018. 9 - Faurécia-Sistemas de Escape Portugal Lda A multinacional francesa é uma das principais exportadoras, mas também está no top das maiores importadoras. 10 - BMW Portugal, Lda Com a saída da SIVA, distribuidora de marcas automóveis do grupo Volkswagen, a BMW regressou ao ranking das maiores importadoras, onde já tinha estado em 2016. Isto apesar de o número de carros vendidos ter descido 5% em 2018. A BMW é a sexta marca mais vendida em Portugal.

Os rankings das 10 maiores importadoras e das 10 maiores exportadoras não mudaram de forma drástica entre 2017 e 2018, mas há pequenas alterações a notar. Em ambos os lados, o top 10 é liderado pela Galp (Petrogal), seguido da Volkswagen Autoeuropa.Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), fornecidos a pedido do Negócios, as principais mudanças ocorreram no ranking das importadoras. A crise tirou a SIVA do ranking num ano em que as vendas da distribuidora das marcas de automóveis da Volkswagen baixaram quase 33%. Essa saída deu espaço à entrada da BMW Portugal. Mas a principal subida veio da TAP cujo negócio de reparação de aviões - que implica a importação de peças - tem crescido significativamente.No top 10 das empresas que mais exportam, houve apenas trocas de lugares em relação a 2017. A Faurécia ultrapassou a Aptivport, passando do sexto para o sétimo lugar. O mesmo aconteceu entre a Viseon (8.º lugar) e a Repsol Polímeros (9.º lugar). Em décimo lugar surge a Siderurgia Nacional da Maia pelo segundo ano consecutivo.